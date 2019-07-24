Разведчики ЗВО отправились в Индию для участия в конкурсе АрМИ-2019

Российские военнослужащие сегодня отправились в Индию. Команда из 10 человек примет участие в конкурсе «Отличники войсковой разведки».

Впервые он пройдет в городе Джайс Алмер - посреди пустыни Тар. Там оборудовали один из самых длинных (1600 метров) и самых сложных комплексов препятствий.

Некоторые из них предстоит пройти в темное время суток. Причем с полной выкладкой.

Российские военные отправились в Индию вместе со сборными Армении и Белоруссии.