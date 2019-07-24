«Однажды… в Голливуде»: Тарантино представит свой 9-й фильм в Москве
В российский прокат кинолента выходит 8 августа, а пресс-конференция с участием именитого режиссера состоится 7 августа.
© Видео: SonyPicturesRU, YouTube © Фото: ImagePressAgency, face to face, Globallookpress
Американский режиссер Квентин Тарантино привезет в столицу свой девятый фильм «Однажды… в Голливуде».
Помимо него, Россию также посетят продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing.
В киноленте описываются события, происходящие в Голливуде в 1969 году. По сюжету, известный актер Рик Далтон, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, и его дублер Клифф Бут, роль которого исполнил Брэд Питт, пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире кино.
Мировая премьера фильма состоялась 22 июля, в российский прокат лента выйдет 8 августа.