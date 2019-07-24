«Однажды… в Голливуде»: Тарантино представит свой 9-й фильм в Москве

В киноленте описываются события, происходящие в Голливуде в 1969 году. По сюжету, известный актер Рик Далтон, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, и его дублер Клифф Бут, роль которого исполнил Брэд Питт, пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире кино.

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