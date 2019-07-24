Вакарчука избрали главой «Голоса»

Святослав Вакарчук избран председателем «Голоса». Решение было принято на съезде украинской партии.

«Съезд партии "Голос" выбрал Вакарчука председателем партии», - говорится в сообщении, которое партия разместила на своей странице в Twitter.

Ранее эту должность занимала Юлия Клименко. Теперь она будет работать над экономической повесткой дня для «Голоса».

Партия Вакарчука, по предварительным данным, проходит в Верховную раду Украины после выборов 21 июля. «Голос» занял пятую строчку, пропустив вперед «Слугу народа», «Оппозиционную платформу - За жизнь», «Европейскую солидарность» и партию «Батькивщина». Официальные результаты прошедших выборов будут объявлены 21 июля.