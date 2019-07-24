В зоопарке Лондона животных спасают от аномальной жары

В лондонском зоопарке сняли видео, на котором тигр, спасаясь от жары, решил искупаться. На кадрах грациозная кошка, прищурив глаза от удовольствия, резвится в пруду. Видно, что полосатому не хочется покидать водоем.

Сейчас в Великобритании стоит аномально высокая температура. В Лондоне и многих других городах Соединенного Королевства столбики термометров почти каждый день приближаются к отметке в 30 градусов.

Многие животные страдают от недостатка влаги, для этого зверей поливают из шланга водой. Сотрудники Лондонского зоопарка дают его обитателям сочные фрукты, а также специальную еду, которая представляет собой смесь из замороженных овощей или фруктов, пишет The Metro.