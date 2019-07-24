В Краснодаре воспитательница избила детей тряпкой: видео

Следователи проверяют видеозаписи, на которых запечатлено, как воспитательница в детсаду бьет по голове детей во дворе учреждения.

Инцидент произошел 24 июля. На кадрах видно, как женщина наносит удары тряпкой по воспитанникам, а также грубо их толкает.

На сайте регионального управления СК России рассказали, что для установления изложенных обстоятельств была организована доследственная проверка.

Следователи установят личности детей, пострадавших от противоправных действий воспитателя, а также будет дана оценка действиям работников детского сада.