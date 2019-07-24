Снос аварийных домов в Тулуне сняли с коптера

Последствия паводка продолжают устранять в Иркутской области. В регионе продолжает действовать режим ЧС. В Тулуне и близлежащих населенных пунктах, которые сильнее всего пострадали от разгулявшейся стихии, перешли к сносу части домов. Они признаны аварийными, и находиться в них опасно для жизни. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Работы проводят три аэромобильные группировки. За сутки было расчищено 40 подворий, с участков откачано 2400 кубометров воды, убрано 13 тысяч кубометров мусора.

«В зоне чрезвычайной ситуации ведется круглосуточная работа по обеспечению пожарной безопасности объектов, вновь подключаемых к электрическим сетям, а также обследуются все пункты долгосрочного и временного пребывания граждан, пострадавших в результате паводка», - говорится в сообщении МЧС.

В пунктах длительного проживания дежурят 13 сотрудников ведомства.

Мощный паводок начался в Иркутской области в конце июня. Затопленными оказались более сотни населенных пунктов. Пострадавшими от стихийного бедствия считаются порядка 38 тысяч человек. Из 11 тысяч поврежденных наводнением домов 3,5 тысячи не подлежат восстановлению.