Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына

Владимир Путин 24 июля посетил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Во время визита глава государства осмотрел экспозицию, а также пообщался с вдовой писателя Натальей Солженицыной. Владимир Путин поздравил супругу писателя с юбилеем.

Владимиру Путину показали вещи, которые принадлежали императорской семье, а также ордена российских эмигрантов – офицеров.

После экскурсии президент оставил запись в Книге почетных посетителей.