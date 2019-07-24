Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына
Президент осмотрел экспозицию, рассказывающую о жизни эмигрантов, которые покинули страну после революции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ
Владимир Путин 24 июля посетил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Во время визита глава государства осмотрел экспозицию, а также пообщался с вдовой писателя Натальей Солженицыной. Владимир Путин поздравил супругу писателя с юбилеем.
Владимиру Путину показали вещи, которые принадлежали императорской семье, а также ордена российских эмигрантов – офицеров.
После экскурсии президент оставил запись в Книге почетных посетителей.