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Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына

Александра Романовская
17:53 24.07.2019
Президент осмотрел экспозицию, рассказывающую о жизни эмигрантов, которые покинули страну после революции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин 24 июля посетил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Во время визита глава государства осмотрел экспозицию, а также пообщался с вдовой писателя Натальей Солженицыной. Владимир Путин поздравил супругу писателя с юбилеем.

Владимиру Путину показали вещи, которые принадлежали императорской семье, а также ордена российских эмигрантов – офицеров.

После экскурсии президент оставил запись в Книге почетных посетителей.

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