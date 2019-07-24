Мэй сложила с себя полномочия премьер-министра Британии

Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании. Ранее она в последний раз выступила перед парламентом в качестве премьер-министра и под аплодисменты депутатов покинула Палату общин.

Она отправилась в Букингемский дворец, где королева Елизавета II приняла ее отставку. Передача власти главы правительства Британии происходит в максимально сжатые сроки.

Соединенное Королевство без премьер-министра осталось примерно на час. Вслед за Терезой Мэй с королевой встретится Борис Джонсон. Он станет 14-м британским премьером в эпоху правления Елизаветы II. Ему поручат сформировать правительство. После аудиенции у королевы Джонсон отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и займет премьерское кресло. Об этом сообщает издание The Independent.