Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании
Тереза Мэй сложила свои полномочия.
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Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Его предшественница Тереза Мэй ранее сложила свои полномочия.
Джонсон стал 14-м британским премьером при королеве Елизавете II. Сегодня она его приняла и, согласно протоколу, попросила сформировать новое правительство. К своим обязанностям Джонсон приступит с текущего дня.
Ранее Борис Джонсон занимал посты главы британского МИДа и мэра Лондона.