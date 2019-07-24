Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Сингапурский юрист Ко Тиен Хуа, личный адвокат экс-короля Малайзии, султана штата Келантан Мухаммада V, официально подтвердил факт развода монарха и его супруги, россиянки Оксаны Воеводиной (Горбатенко), победительницы конкурса «Мисс Москва» 2015 года.

«Настоящим информируем вас о том, что Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова "талак" в соответствии с законами шариата, и шариатский суд султаната Келантан выпустил первого июля 2019 года соответствующее свидетельство о разводе», - сказано в документе, который попал в распоряжение РИА Новости.

Документ отпечатан на бланке сингапурской юридической фирмы Eversheds Harry Elias LLP и подписан Ко Тиен Хуа.

Также адвокаты от имени султана попросили отнестись с уважением к его частной жизни.

По шариатскому законодательству троекратно произнесенное при свидетелях слова «талак» («развод») означает необратимый развод.

Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июня прошлого года, а 22 ноября отметили пышную свадьбу в Подмосковье. В мае этого года у пары родился сын.

В январе султан Мухаммад V отрекся от общенационального престола, при этом он сохранил свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа необходимость присутствия монарха в родном штате из-за снижения уровня благосостояния населения. Но приближенные к монарху полагали, что Мухаммад отрекся от престола в связи с своей женитьбой.