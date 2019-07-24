Россиянам разрешили охотиться с луком

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, разрешающий охоту с луком. Его выделили в новый вид охотничьего оружия - стрелковое метательное.

«В отличие от арбалетов, использование луков в качестве охотничьего оружия требует развития специальных физических навыков и умений у охотников, а технические характеристики луков гарантируют их более безопасное применение», - говорится в пояснительной записке.

До принятия законопроекта россияне могли использовать лук для спортивных состязаний. При этом храниться оружие могло только на территории спортивного объекта.

Купить лук для охоты могут россияне, имеющие охотничий билет, а также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.