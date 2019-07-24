В России рыбак поймал сома-гиганта с человеческий рост

В Кировской области рыбак поймал гигантского сома высотой с человеческий рост.

Мужчина выложил в Интернет фотографию, на которой он стоит в рыбацкой одежде на берегу реки. Рыбак едва удерживает в руках свой улов.

В описании к изображению говорится, что мужчина выловил сома в реке Вятка. Снимок опубликован в сообществе «Типичный КИРОВ» во «ВКонтакте» в понедельник, 22 июля. Указано, что фото сделал Е. Голубев.

«Малыш сом из Вятки! Взял на квок», - подписал автор публикации.

Квок - специальное приспособление, которое при ловле задействуют рыбаки. С помощью данного рыболовного инструмента можно создавать звуки, привлекающие сомов.