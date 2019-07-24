В Воронеже решили снести атомную станцию
На данный момент ведутся поиски подрядчика для демонтажа недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения.
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В Воронеже хотят снести недостроенную атомную станцию теплоснабжения. Провести работы планируют до 8 декабря, на эти цели потребуется порядка 29 миллионов рублей.
От подрядчика требуется разобрать до фундамента надземную часть АСТ, раздробить до щебня и металлолома бетонные и железобетонные конструкции, а также порезать на лом металлоконструкции бакового хозяйства. Об этом сообщается на портале «Атомная энергия 2.0».
Кроме того, с территории будет необходимо вывести строительный мусор.
Напомним, что строили Воронежскую атомную станцию теплоснабжения на протяжении почти 7 лет – с 1983 по 1990 годы. Работы прекратили из-за разгоревшихся дискуссий среди общественности и экспертного сообщества по поводу безопасности проекта.