В Воронеже решили снести атомную станцию

В Воронеже хотят снести недостроенную атомную станцию теплоснабжения. Провести работы планируют до 8 декабря, на эти цели потребуется порядка 29 миллионов рублей.

От подрядчика требуется разобрать до фундамента надземную часть АСТ, раздробить до щебня и металлолома бетонные и железобетонные конструкции, а также порезать на лом металлоконструкции бакового хозяйства. Об этом сообщается на портале «Атомная энергия 2.0».

Кроме того, с территории будет необходимо вывести строительный мусор.

Напомним, что строили Воронежскую атомную станцию теплоснабжения на протяжении почти 7 лет – с 1983 по 1990 годы. Работы прекратили из-за разгоревшихся дискуссий среди общественности и экспертного сообщества по поводу безопасности проекта.