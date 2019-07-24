«Мешок холода»: москвичей ждут резкие перепады температур

Долгожданное тепло придет в Москву в конце этой недели. Уже в пятницу кроме прекратившихся дождей жителей столицы ждет до 25-27 градусов тепла, а в субботу температура воздуха повысится до +27-28. Но продлится такая летняя погода недолго. Ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Звезде», какие перепады температур ждут москвичей в ближайшую неделю.

По ее словам, холод придет в столицу уже в это воскресенье, 28 июля. Столбики термометров в этот день опустятся до +20 градусов.

«В начале следующей недели нас ждет резкое похолодание. В условиях так называемого ультраполярного вторжения до Москвы доберется ледяной воздух с Северного Ледовитого океана. И в последних числах июля температурный режим в Москве прогнозируется на 6-8 градусов ниже средних многолетних значений», - заявила Волосюк.

По ее словам, к середине следующей недели ночная температура понизится до +2-7 градусов, а дневная не будет превышать 10-15 градусов. Такая погода соответствует скорее концу августа - началу сентября, чем последним числам июля.

«По иронии судьбы, это похолодание придется как раз на те дни, когда в годовом цикле в столичном регионе отмечаются самые высокие среднесуточные температуры. Но есть надежда, что к следующим выходным уже мы будем выбираться из мешка холода», - сказала ведущий специалист центра «Фобос».

Она добавила, что, несмотря на это, температура воздуха в лучшем случае приблизится к нормальным значениям.