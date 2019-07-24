Facebook оштрафовали на $5 миллиардов

Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов за массовую утечку личных данных пользователей. Руководство социальной сети теперь обязано погасить штраф в ближайшее время.

Кроме того, компания должна изменить настройки конфиденциальности пользователей, а также назначить ответственных за безопасность персональных данных из числа совета директоров, говорится на сайте Федеральной комиссии по торговле США.

По данным ведомства, это рекордный штраф, который был выписан Facebook за утечку информации о пользователях.

В марте прошлого года газета The New York Times сообщила, что Facebook передавала персональные данные своих пользователей британской компании Cambridge Analytica, которая использовала их для составления политических портретов избирателей.

Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.