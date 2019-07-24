СМИ: в разгар конфликта в Донбассе Вакарчук выступал перед российскими олигархами

Солист музыкальной группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук осенью 2015 года выступал перед российской публикой в Монако. С таким утверждением на своей странице в социальной сети Facebook рассказал юрист Андрей Портнов.

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», - написал Портнов.

Также он прикрепил ссылку на видеозапись с концерта. На ролике Вакарчук пел композицию «Больше для нас». В скором времени видео было удалено. В комментариях к своей публикации Портнов отметил, что речь идет о вечеринке у владельца компании Beluga Group Александра Мечетина.

Издание «Страна.ua», в свою очередь, сообщает, что 2015 год группа «Океан Эльзы» также встретила на «русской вечеринке» в Майами. В те дни конфликт в Донбассе переживал наиболее драматические моменты - на протяжении всего января проходили бои за донецкий аэропорт.

Мероприятие, на котором выступил Вакарчук, в Майами называли «праздником русских олигархов». Вход на вечеринку стоил до 50 тысяч долларов. Артист появился на сцене в футболке с гербом Украины и заявил, что рад петь перед российскими поклонниками, отмечает издание «Страна. ua»