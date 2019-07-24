В СК РФ рассказали об обстоятельствах убийства в Турции посла Карлова

Бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, застреливший российского посла Андрея Карлова на фотовыставке в Центре современного искусства, тщательно готовился к убийству. Об этом рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Следователи восстановили маршрут передвижения киллера. Оказалось, что он изучал мероприятия с участием 62-летнего дипломата. Накануне совершения преступления злоумышленник взял в больнице освобождение от работы.

В день убийства Алтантыш забронировал в Анкаре отель рядом с местом проведения фотовыставки, на открытие которой приехал Карлов.

«В номере отеля он оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до приезда посла прошел в центр по служебному удостоверению, минуя досмотр», - рассказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Убийца был одет в черный костюм и белую рубашку. Когда российский посол начал выступать по случаю открытия экспозиции, Алтантыш достал пистолет и несколько раз выстрелил ему в спину. Совершив преступление, он начал размахивать оружием и что-то кричать.

После нападения в здании, где произошло убийство, началась спецоперация, в ходе которой преступник был ликвидирован. В России назвали произошедшее терактом, а СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно Карлову присвоено звание Героя России.

В числе подозреваемых в совершении преступления проходят проповедник Фетхуллах Гюлен, находящийся в США, а также бывший государственный служащий Шахин Согют. Последнего подозревают в том, что он отдал распоряжение об убийстве Карлова.