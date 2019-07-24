Российские инженеры представят спутник для поиска следов высадки астронавтов на Луне

В московском Музее космонавтики российские инженеры представят облик спутника для съемки следов высадки американских астронавтов на Луне. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе музея.

Там уточнили, что в задачи спутника входит съемка поверхности с высоким разрешением, превосходящим снимки, которые уже существуют.

«Спутник должен увидеть места высадки американских астронавтов, советских и китайских автоматических станций, разведывать места для будущих посадок, осматривать наиболее интересные участки Луны», - заявили в музее.

Презентация пройдет 25 июля.

Российские инженеры и космические специалисты, а также энтузиасты космических исследований на протяжении нескольких лет разрабатывают космический аппарат для исследования Луны. В 2015 году проект по поиску на Луне следов высадки американцев собрал от спонсоров 1,7 миллиона рублей. В прошлом году инициаторы проекта выступили с обращением к Роскосмосу с просьбой о выделении денежных средств на ведение работ по созданию космического аппарата.