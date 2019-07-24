Северная Корея арестовала российское судно

Пограничники Северной Кореи задержали российский сейнер «Сянхайлинь-8», принадлежащий ООО «Северо-Восточная рыболовная компания». Об этом сообщил заместитель директора предприятия Сергей Седлер.

Инцидент произошел еще в ночь на 17 июля, в 4 часа утра. Захват, по словам Седлера, случился на расстоянии 55 морских миль от территории КНДР. Судно шло своим ходом, когда на него высадились представители северокорейских властей и отключили все средства связи. После чего сейнер конвоировали в порт Вонсан.

«Мы даже не сразу поняли, что случилось, сначала думали, что они дрейфуют, но потом поняли, что их захватили», - цитирует Седлера «Коммерсант».

На судне находились 17 моряков, среди которых 15 россиян и двое южнокорейцев. Связи с ними у компании не было. Только 23 июля представителю российского посольства в Пхеньяне удалось попасть на борт сейнера.

Причиной ареста стало якобы незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения, которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега. На момент задержания судно было без груза.