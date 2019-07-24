Киев отправил в Донбасс спецназ из-за беспорядков после выборов

МВД Украины перебросило спецназ в город Покловск в Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии после выборов в Раду.

В полиции заявили, что спецназ отправили на вертолете в расположенный в 40 км от Донецка Покровск.

«Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», - говорится в сообщении украинской полиции.

Акция протеста началась после того, как наблюдатели избиркома №50 зафиксировали и проинформировали о нарушениях в ходе выборов. Председатель избиркома отказался объяснить случившееся, после чего у здания начали собираться активисты, установили там палатки и разложили шины. По данным УНН, полицейские взяли избирательный участок № 50 в Покровске под усиленную охрану после того, как там начались столкновения.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Официальные результаты должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.