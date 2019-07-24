Принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт заблокирован в Латвии

Администрация Baltnews.lv получила уведомление о блокировке ресурса в Литве. Сейчас на территории этой страны сайт недоступен.

В сообщении, которое поступило принадлежащему МИА «Россия сегодня» сайту, говорится, что решение о блокировке принято латвийским МИДом. В документе отмечено, что регистрация доменного имени baltnews.lv нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 года «относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», передает РИА Новости.

Также в поступившем сайту уведомлении отмечено, что виновным в нарушении грозит уголовная ответственность.

Уведомление о блокировке поступило Baltnews.lv от латвийского администратора доменов - Института математики и информатики Латвийского университета.