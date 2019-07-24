«Он существует»: пережившая клиническую смерть американка рассказала о «загробной жизни»

Жительница американского штата Аризона Тина Хайнс, пережившая клиническую смерть, рассказала о «загробной жизни».

У женщины случился сердечный приступ. Ее муж Брайан вызвал скорую помощь, но еще до приезда врачей сердце Тины остановилось. Супруг сделал ей сердечную реанимацию и на некоторое время вернул к жизни.

По дороге в больницу женщина была практически мертва, ее несколько раз «оживляли» с помощью дефибриллятора. В общей сложности Тина 27 минут находилась в состоянии клинической смерти.

Когда пациентка очнулась на больничной койке, она слабой рукой нацарапала в блокноте загадочную фразу: «Он существует». Когда родные попросили объяснить, что она имеет в виду, Тина указала в небо и заплакала.

Американка рассказала, что оказалась на небесах. Там она увидела фигуру рядом с вратами, из которых лился желтый свет. История, рассказанная Тиной, впечатлила членов ее семьи, а племянница после этого даже набила на запястье татуировку с надписью, которую тетя оставила в блокноте, пишет LADbible.