Большее число семей получит детские пособия в России

В России увеличится число семей, которые будут получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка. Соответствующий закон в окончательном чтении приняли в Госдуме.

Теперь пособия смогут получать семьи, где среднедушевой доход составляет 2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в каждом регионе. Раньше нуждающимися считались семьи, где размер такого дохода составлял 1,5 величины прожиточного минимума.

Теперь средства семьям будут выплачиваться, пока ребенку не исполнится три года. Таким образом, число получателей пособий в стране существенно расширится.

«Основной целью осуществления выплат является повышение рождаемости в Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.

Поправки в закон вступят в силу 1 января 2020 года.