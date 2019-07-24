Бизон напал на девочку в Йеллоустоунском нацпарке и швырнул ее в воздух: видео

Огромный бизон напал на девятилетнего ребенка в Йеллоустонском национальном парке на северо-западе США.

Девочка из Одессы (штат Флорида) вместе с родителями находилась в составе группы примерно из 50 туристов. Они гуляли по заповеднику всего в нескольких метрах от животного. В течение примерно 20 минут отдыхающие наблюдали за тем, как парнокопытное пасется.

Любопытные туристы пренебрегли мерами безопасности и приблизились к млекопитающему поближе. Бизон расценил данные действия как опасность и атаковал людей.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное бросается на семью с ребенком. Родителям удается убежать, а отстающую от них девочку бизон подхватывает рогами и швыряет в воздух. Школьница была доставлена в больницу с травмами, о ее состоянии не сообщается.