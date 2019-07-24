Россиянам упростили въезд на Мальдивы
Соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 25 июля. Документ подписали месяц назад.
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Россияне смогут находиться на Мальдивах на протяжении трех месяцев, не оформляя при этом визы. Соглашение о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 25 июля.
Теперь гражданам РФ для поездки в Мальдивскую Республику достаточно иметь заграничный, служебный или дипломатический паспорта. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
Важно, что цель поездки должна быть именно туристическая. Если россияне решат работать или учиться на территории государства, придётся получить соответствующую визу.
Отметим, что ранее граждане России также имели возможность посещать Мальдивы без визы, однако находиться на территории государства можно было только на протяжении 30 дней.