ЛНР в одностороннем порядке отдала Киеву десятки заключенных
«Жест доброй воли» состоялся в районе города Счастье.
© Видео: Луганский Информационный Центр © Фото: Луганский Информационный Центр
Власти ЛНР в одностороннем порядке передали Киеву 64 заключенных. В Луганске назвали это «жестом доброй воли».
Каждый заключенный сам предпочел отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории. Их осудили еще до начала конфликта в Донбассе.
Передача заключенных прошла на линии соприкосновения в районе города Счастье.
Напомним, договоренность об этом достигли в Минске - на встречах в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.