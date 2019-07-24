ЛНР в одностороннем порядке отдала Киеву десятки заключенных

Власти ЛНР в одностороннем порядке передали Киеву 64 заключенных. В Луганске назвали это «жестом доброй воли».

Каждый заключенный сам предпочел отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории. Их осудили еще до начала конфликта в Донбассе.

Передача заключенных прошла на линии соприкосновения в районе города Счастье.

Напомним, договоренность об этом достигли в Минске - на встречах в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.