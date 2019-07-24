За 15 минут: в России хотят запустить суперсервис для регистрации ДТП

Правительство Российской Федерации одобрило концепцию суперсервиса по оформлению европротокола в режиме онлайн. Приложение даст возможность гражданам без участия сотрудников ГИБДД оформлять ДТП. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Проект разработан Центральным банком России при поддержке Минкомсвязи в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

С помощью портала государственных услуг и мобильного приложения участники автопроисшествия смогут оформить ДТП в электронном виде. Для этого только понадобятся личные сведения водителя и снимки с места аварии. Получить данные о результате рассмотрения можно будет дистанционно. Кроме того, водители смогут самостоятельно в режиме онлайн заниматься поиском страховой компании. Также в личном кабинете можно будет хранить и использовать документы на машину.

По мнению властей, запуск такого портала уменьшит время на оформление дорожно-транспортных происшествий до 15 минут, а число связанных с авариями пробок на дорогах станет меньше.

Пилотную версию суперсервиса запустят в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области с ноября 2019 года по октябрь 2020 года.