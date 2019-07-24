Российский боксер Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет

Еще одна утрата постигла мир российского бокса: Федерация бокса РФ сообщила о скоропостижной смерти череповецкого спортсмена Артема Игнатьева. Ему было 36 лет.

«Артем Игнатьев скончался 22 июля. Федерация бокса России скорбит вместе с родными и близкими спортсмена», - говорится в сообщении.

Игнатьев являлся бронзовым призером чемпионата России в легчайшем весе (до 54 кг). Также он выигрывал чемпионат страны среди юниоров в категории до 51 кг и являлся Мастером спорта России международного класса.

Причина смерти боксера не раскрывается. Похороны спортсмена состоятся 25 июля в Москве в Траурном зале госпиталя ФСБ.