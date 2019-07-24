В офисе Зеленского потребовали уволить Кличко
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в Кабинет министров просьбу уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В документе в качестве аргумента приводится статья 118 Конституции Украины. Текст письма опубликовал в Facebook шеф-редактор «Обозревателя» Орест Сохар.
«Как сообщают мои источники, глава офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось», - написал он.
В документе, который подписал Богдан, речь идет о том, что Кличко могут уволить из-за того, что главы местных администраций назначаются и увольняются с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров.