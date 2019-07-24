В офисе Зеленского потребовали уволить Кличко

Мальчику было не с кем играть в футбол на пляже, но тут появился Месси

В документе, который подписал Богдан, речь идет о том, что Кличко могут уволить из-за того, что главы местных администраций назначаются и увольняются с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров.

В документе, который подписал глава офиса Зеленского, речь идет о том, что Кличко могут уволить из-за того, что главы местных администраций назначаются и увольняются с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров.

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