«Там что, граната взорвалась?»: заместитель министра просвещения задал вопрос главе Хабаровского края после трагедии

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал осмотрел палатки, в которых сгорели дети в лагере «Холдоми». Он сделал вывод, что расстегнуть застежки в ночи самостоятельно и выскочить наружу десятилетнему ребенку вряд ли под силу.

«Палатка - это не многоэтажное здание. И ситуация, когда в палатках погибают дети, а одна девочка погибла вообще, не выходя из этой палатки. Что же там произошло, что девочка не смогла выбраться? Там что, граната взорвалась?» - заявил на заседании краевого МЧС заместитель министра просвещения России Павел Зинькович.

По словам Фургала, палатки «Памир-30» имеют два слоя: внутренний - утеплитель, и наружный - прорезиненный пластик. Он отметил, что выйти из такой палатки сложно - нужно преодолеть застежку из петель и деревянных бочонков - наружный слой и внутренний слой расстегиваются отдельно.

«Ночью никакого освещения, понятное дело, не было. И ребенок в возрасте 7-9 и даже 10 лет в темноте вряд ли бы смог самостоятельно расстегнуть все эти застежки в темноте и выйти», - сказал он.

Губернатор сделал вывод, что детей из палаток приходилось выводить, поскольку самостоятельно им их покидать было проблематично.

Дети рассказали Фургалу, что в палатках было холодно. По их словам, в каждой палатке были размещены обогреватели с открытыми спиралями типа «ветерок».

«Со слов детей, вожатых и персонала лагеря, они сушили вещи на этих обогревателях. А ночью упало полотенце или платье на этот "ветерок". Произошло возгорание. Огонь распространился молниеносно», - отметил он.

По словам Фургала, для спасения детей врачи сделали все, что смогли. Он отметил, что краевое министерство здравоохранения и министерство соцзащиты «сработали моментально».

«Увы, погибшие дети получили ожоги 100% поверхности кожи 3-4-й степени. Данный вид травмы несовместим с жизнью», - заявил Фургал.

Пожар в детском лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на вторник, 23 июля. В 26 палатках находилось 189 детей. 20 конструкций сгорели. В результате пожара погибли четверо детей. Официальные причины случившегося пока не установлены.