F-22 испытали в режиме «горячего кресла» и «горячей ямы»

Истребители пятого поколения F-22 Raptor прошли тренировки «горячее кресло» и «горячая яма» на базе Тиндалл в американском штате Флорида. Испытания проводили пилоты 43-й истребительской эскадрильи.

Кадры с тренировки были опубликованы на странице авиабазы в Facebook.

Отмечается, что сделанные упражнения влияют на частоту боевых вылетов, так как дают возможность при надлежащем состоянии севшего самолета передавать его от одного пилота к другому почти сразу после посадки, при этом одновременно проводя дозаправку топливом.