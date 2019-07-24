Лагерь Рукбан в Сирии покинуло более 17 тысяч беженцев

Благодаря помощи России и Сирии более 17 тысяч человек смогли покинуть лагерь беженцев «Рукбан», сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Удалось обеспечить выход уже более 17 тысяч сирийских граждан, которые насильно удерживались в лагере "Рукбан", расположенном в оккупированной США 55-километровой зоне Эт-Танф», - сказал Мизинцев на совместном заседании межведомственных штабов двух стран.

По его словам, как заявляли российские и сирийские власти, в лагере находилось порядка 50 тысяч человек, которых, по данным Министерства обороны РФ, там насильно удерживают подконтрольные США боевики, требуя за выход крупную сумму денег.