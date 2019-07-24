Госдума приняла закон о запрете выдавать микрозаймы под залог жилья

Госдума приняла закон, запрещающий частным микрофинансовым организациям выдавать займы гражданам под залог жилья.

Документ разработала группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в рамках реализации послания российского президента Федеральному собранию. Закон призван предотвратить и пресечь мошенничество с жильем граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

Закон запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Недопустимо, когда жители России лишаются единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита, отметил Володин. Также запрещается выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество и под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

Одновременно устанавливаются требования к квалификации менеджмента, деловой репутации и владельцев микрокредитных компаний по аналогии с МФО и устанавливается минимальная сумма собственных средств таких компаний. С 1 июля следующего года минимальный капитал МКК должен составлять 1 миллион рублей. В следующие четыре года данная планка будет расти на 1 миллион рублей ежегодно. С 1 июля 2024 года она составит 5 миллионов рублей.

Данные требования не будут распространяться на МФО предпринимательского финансирования и организации, учредителем (участником, акционером) которых являются Российская Федерация, ее субъект или муниципальное образование.

Закон должен вступить в силу с 1 октября этого года, за исключением тех положений, для которых установлены другие сроки.