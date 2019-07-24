Экипаж задержанного в КНДР российского судна признал вину

Капитан задержанного в КНДР российского траулера признал навигационную ошибку. Краболов «Сянхайлинь-8» был захвачен северо-корейскими пограничниками неделю назад, на его борту 17 человек, в том числе 15 россиян.

Российские дипломаты сейчас пытаются разрешить ситуацию, чтобы как можно скорее освободить моряков.

Есть информация, что силовики КНДР не выпускают наших соотечественников с траулера. При этом запасы воды и пищи на борту ограничены.

К решению проблемы подключились и власти Сахалина - там зарегистрирована «Северо-Восточная рыболовная компания», которой принадлежит судно.