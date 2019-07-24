СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Следственный комитет завел уголовное дело о воспрепятствовании работы избирательных комиссий после июльских митингов у Мосгоризбиркома.

В СК сообщили, что участники «одного из движений» провели несогласованные митинги и пикеты, чтобы оказать давление на членов Мосгоризбиркома и окружных комиссий.

«Также действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий», - говорится на сайте управления Следственного комитета по Москве.

Добавлено, что в рамках расследования будут допрошены организаторы и участники акций.