СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Организаторов и участников акции допросят.
© Фото: Сергей Мамонтов РИА Новости
Следственный комитет завел уголовное дело о воспрепятствовании работы избирательных комиссий после июльских митингов у Мосгоризбиркома.
В СК сообщили, что участники «одного из движений» провели несогласованные митинги и пикеты, чтобы оказать давление на членов Мосгоризбиркома и окружных комиссий.
«Также действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий», - говорится на сайте управления Следственного комитета по Москве.
Добавлено, что в рамках расследования будут допрошены организаторы и участники акций.