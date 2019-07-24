Минтруд установил величину прожиточного минимума в России

Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.

Как сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сумма прожиточного минимума в РФ составила 10 753 рубля. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составила 11 653 рубля, пенсионеров – 8 894 рубля, детей – 10 585 рублей, сказано в приказе.

В министерстве объяснили необходимость данного решения увеличением цен на продукты.

Ранее Минтруд предлагал повысить прожиточный минимум трудоспособного населения России на 4,1% по итогам второго квартала нынешнего года.