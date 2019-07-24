Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Прах журналиста Сергея Доренко развеяли утром, 24 июля, на горе Митридат в Керчи. Об этом сообщила вдова экс-главреда радиостанции «Говорит Москва» Юлия Доренко.

«Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву". Я рада, что побывала здесь», - написала она в своем канале.

«Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать - "вот и все". Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами», - добавила Юлия.