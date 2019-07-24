От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Негативное отношение к России, которое демонстрируют власти Грузии, совершенно недопустимо, учитывая экономические, туристические и исторические связи двух стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, обвинения в адрес России о якобы оккупации территории и агрессии оскорбляют граждан нашей страны. В связи с этим, считает спикер, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна принести публичные извинения за антироссийскую риторику.

«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», - сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

Спикер Госдумы добавил, что антироссийская риторика не может оставить жителей России равнодушными.

Ранее глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий оценил обстановку в Грузии и рост напряжения между Москвой и Тбилиси. По мнению политика, отношения России с соседним государством вряд ли восстановятся при нынешнем правительстве Грузии.