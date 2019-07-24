Суд обязал Ярмольника выплатить почти 850 тысяч рублей за разбитую машину ФСО

Актер Леонид Ярмольник прокомментировал «Звезде» решение суда, который обязал его выплатить деньги ФСО за ремонт автомобиля, который пострадал при ДТП в Москве в 2016 году.

«Сегодня они подали апелляцию, потому что в Хамовническом суде настояли на том, что я должен удовлетворить их иск в том объеме, который велела сделать экспертиза. Мы в Хамовническом суде выиграли процесс, ФСО подали апелляцию в городской суд. И сегодня в результате короткого заседания апелляция была принята и выиграна ФСО, то есть опять мы возвращаемся к той сумме, с которой я не согласен», - сказал он.

Ярмольник рассказал, что в ДТП по его вине пострадал автомобиль ФСО 2012 года выпуска.

«Новый автомобиль (этой марки - прим. ред.) стоит приблизительно 1,5 миллиона рублей. Что должно было случиться с автомобилем, чтобы восстановительные работы стоили 1 миллион 230 тысяч рублей? Любой человек, который был на сервисе, понимает, что это нереально, но у ФСО все получается. Почему-то суд встал на их сторону, то есть решение принято в их пользу», - отметил актер.

Ярмольник добавил, что в этом вопросе его интересуют разумность и справедливость.

«Я буду продолжать бороться не столько про деньги, сколько за справедливость, адекватность и правильный подход», - сказал он.

Мосгорсуд почти вдвое увеличил сумму, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить ФСО за ремонт автомобиля. Городской суд определил изменить решение Хамовнического районного суда от 30 апреля 2019 года в части размера взысканных с актера в пользу ФСО денежных средств.

«Взыскать с Ярмольника в пользу ФСО в счет возмещения ущерба 833 432,76 рублей, взыскать госпошлину 11 534,33 рублей», - заявили в суде.

Ранее суд удовлетворил иск частично, обязав актера возместить только 432 тысячи. ДТП произошло в октябре 2016 года на Кутузовском проспекте в Москве. По словам представителя ФСО, виновником аварии официально признан Ярмольник.

В иске указывается, что 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошло ДТП с участием четырех автомобилей, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО. Виновником аварии был признан Ярмольник. Общая сумма ремонта поврежденной иномарки составила 1,2 миллиона рублей, но страховая компания уже выплатила часть средств за ремонт поврежденной машины - 400 тысяч рублей.