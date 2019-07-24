«Самый теплый прием»: Агилера высказалась о российских фанатах
Певица показала шоу-программу 23 июля на стадионе «ВТБ-Арена».
© Видео: xtina, Instagram © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
Американская поп-исполнительница Кристина Агилера приехала в Москву с сольным концертом. Она выступала для фанатов более 1,5 часов, а после опубликовала на своей странице в Instagram пост с фотографиями и видео слушателей.
«Получили самый теплый прием в России», - написала исполнительница.
Концерт Кристины Агилеры прошел на стадионе «ВТБ-Арена» 23 июля. Шоу в Москве стало финальным в ее туре The X Tour.
За день до этого артистка дала еще один концерт в России. Он прошел в Санкт-Петербурге. Во время шоу Агилера упала на сцене, спускаясь с лестницы.