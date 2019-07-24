«Самый теплый прием»: Агилера высказалась о российских фанатах

Американская поп-исполнительница Кристина Агилера приехала в Москву с сольным концертом. Она выступала для фанатов более 1,5 часов, а после опубликовала на своей странице в Instagram пост с фотографиями и видео слушателей.

© xtina, Instagram

«Получили самый теплый прием в России», - написала исполнительница.

Концерт Кристины Агилеры прошел на стадионе «ВТБ-Арена» 23 июля. Шоу в Москве стало финальным в ее туре The X Tour.

© xtina, Instagram

За день до этого артистка дала еще один концерт в России. Он прошел в Санкт-Петербурге. Во время шоу Агилера упала на сцене, спускаясь с лестницы.