Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде

Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.

Китайский корабль встретило командование Западным военным округом и ленинградской военно-морской базы.

Экипаж эсминца станет участником Парада ВМФ, а кроме того, посетит крейсер «Аврора» и Пискаревское кладбище, где возложит цветы к памятнику погибшим ленинградцам во время блокады.

Всего в Параде ВМФ будут участвовать более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, десять парадных расчетов и свыше 40 самолетов и вертолетов. Помимо китайского корабля, в Параде примет участие индийский фрегат «Таркаш».