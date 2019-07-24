Амур может выйти из берегов в Хабаровском крае

Из-за сильных осадков на территории Забайкальского края и Амурской области на реках регионов формируются паводки, которые повлияют на уровень воды в Амуре.

С 25 по 29 июля также ожидается мощное влияние циклона со стороны КНР на южную часть Хабаровского края. По данным специалистов Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по региону, при смещении паводка на Амуре вниз по течению он достигнет Хабаровска к шестому августа. Уровень воды может приблизиться к 450-500 сантиметрам при том, что 450 сантиметров - это параметр неблагоприятного явления, а 600 - опасного.

В случае подтверждения данных значений, возможно подтопление дачных участков и частных домов, расположенных на островной части Хабаровска.

Гребень дождевого паводка, скорее всего, будет двигаться и дальше - в сторону Комсомольска-на-Амуре, и достигнет отметки 250-300 сантиметров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«Ожидаемые прогнозы и модели развития гидрологической обстановки на реках края направлены главам муниципальных образований. Вместе с предварительными расчетными показателями в них также доведены рекомендации органам местного самоуправления о необходимости проведения превентивных мер по минимизации последствий паводка и предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций», - заявил заместитель начальника территориального органа ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия.

Спасательное ведомство круглосуточно ведет мониторинг паводковой обстановки в регионе. Для своевременного оказания помощи гражданам в случае ухудшения ситуации находятся в состоянии готовности аэромобильные группировки МЧС. В наиболее уязвимых местах при необходимости будут использованы комплекты водоналивных дамб, которые правительство края получило в июле 2019 года.