Число пострадавших в результате пожара в «Холдоми» увеличилось

В больницы Хабаровского края продолжают поступать пострадавшие в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». В одно из медучреждений сегодня обратились родители 12-летнего мальчика.

«Сегодня в городскую больницу Комсомольска-на-Амуре обратились родители мальчика 12 лет. У него были зафиксированы поверхностные ожоги», - рассказала пресс-секретарь краевого правительства Надежда Томченко.

Родители мальчика отказались от госпитализации ребенка. Врачи назначили ему курс лечения.

По словам Томченко, в больницы обращаются с травмами легкой степени тяжести.

«Сейчас врачи начинают фиксировать всех обратившихся пострадавших, чтобы семьи получили выплаты», - добавила пресс-секретарь.

Трагедия в хабаровском лагере произошла в ночь на 23 июля. Когда в палатках спали 189 детей, вспыхнул пожар. В результате погибли четыре ребенка. 11-летняя девочка скончалась на месте. Еще трое детей умерли в реанимации.

По факту ЧП возбуждено три уголовных дела. Задержаны владелец и директор туристического комплекса, а также начальник одного из отделов МЧС.

В правительстве Хабаровского края рассказали, что причиной трагедии могло стать упавшее на обогреватель полотенце. Электроприборы использовали для отопления палаток.