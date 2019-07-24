Тренер боксера Дадашева признался, что «сходит с ума» после его смерти

Тренер российского боксера Максима Дадашева Бадди Макгирт прокомментировал смерть спортсмена, который скончался после травмы головы, которая была получена в поединке с Субриэлем Матиасом. 28-летний Дадашев был доставлен в больницу с отеком мозга 20 июля.

«Я как будто схожу с ума. Я задаю себе вопрос, что бы я мог сделать по-другому? После тренировок с ним было все в порядке. Он был мечтой тренера. Если бы у меня было еще два таких же спортсменов, мне бы больше никто не понадобился, он был действительно предан спорту», - приводит ESPN слова МакГирта.

Дадашев скончался 23 июля в США. Спортсмена доставили в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Дадашев выступал в категории до 63,5 килограмм. Поединок, который проходил в Оксон Хилл, прервали после 11-го раунда по просьбе команды российского боксера. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Бой остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, он заявил, что не мог уговорить Дадашева принять данное решение, но увидел, что боксер пропускает все больше ударов. Это поражение для Дадашева стало первым на профессиональном ринге, до этого он одержал победу в 13 боях.