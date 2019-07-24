Ближе Луны: три гигантских астероида пролетят рядом с Землей
Один из астероидов приблизится к планете на расстояние около 357 тысяч километров.
© Фото: European Southern Observatory
Три больших астероида сегодня, 24 июля, пройдут мимо Земли. Один из них приблизится к планете ближе, чем находится Луна. Об предупредил Центр исследований околоземных объектов NASA.
Согласно данным организации, сначала мимо Земли пройдет астероид 2015 HM10. Следом за ним - 2019 OD - он приблизится к планете на расстояние около 357 тысяч километров, в то время, как Луна отдалена от нее на 384 тысячи километров. Завершит «астероидную тройку» 2019 OE, который будет значительно меньше предыдущих по размеру.
Ученые утверждают, что такое аномально близкое расстояние астероидов от Земли не является опасным.