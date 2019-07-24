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Ближе Луны: три гигантских астероида пролетят рядом с Землей

Дарья Муромова
12:08 24.07.2019
Один из астероидов приблизится к планете на расстояние около 357 тысяч километров.
Ближе Луны: три гигантских астероида пролетят рядом с Землей
© Фото: European Southern Observatory

Три больших астероида сегодня, 24 июля, пройдут мимо Земли. Один из них приблизится к планете ближе, чем находится Луна. Об предупредил Центр исследований околоземных объектов NASA.

© European Southern Observatory

Согласно данным организации, сначала мимо Земли пройдет астероид 2015 HM10. Следом за ним - 2019 OD - он приблизится к планете на расстояние около 357 тысяч километров, в то время, как Луна отдалена от нее на 384 тысячи километров. Завершит «астероидную тройку» 2019 OE, который будет значительно меньше предыдущих по размеру.

Ученые утверждают, что такое аномально близкое расстояние астероидов от Земли не является опасным.

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