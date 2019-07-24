Пешеходную версию Крымского моста построят в Керчи
Инсталляцию создадут до конца 2019 года. Объект длиной около 69 метров появится в одном из городских парков.
© Фото: Инфоцентр Крымский мост
В Комсомольском парке Керчи до конца года возведут инсталляцию в виде Крымского моста. Создатели воспроизведут часть его арок. Инсталляция будет служить фотозоной. Об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Копию моста построят в рамках реконструкции парка, которую проводят в этом году. Рядом с фотозоной также установят фонтан, фонари, скамейки и урны.
«Будем делать пешеходную и постараемся повторить копию арки как фотозону, по которой можно ходить», - цитирует Бороздина «Крыминформ».
Глава Керчи добавил, что длина пешеходной копии составит 69 метров.