Под Липецком фура со стройматериалами едва не снесла жилой дом: последствия ДТП
Из-за аварии перекрыли дорогу.
© Видео: Липецк Медиа, YouTube © Фото: Липецк Медиа, YouTube
Под Липецком в районе остановки «Новая деревня» на трассе произошло ДТП - развернуло фуру.
Последствия аварии публикуют очевидцы. На кадрах видно, что из-под разорвавшегося брезента на дорогу выпал товар, который перевозил КамАЗ - обои, стройматериалы и прочее.
Как сообщает издание LipetskMedia, при ДТП никто не пострадал. В результате аварии перекрыли дорогу в одну сторону, движение автотранспорта затруднено.