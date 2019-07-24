В Солнечном районе введен режим ЧС после пожара в «Холдоми»

В Хабаровск прибыла рабочая группа Министерства просвещения РФ. Разобраться с причинами пожара ведомству накануне поручил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

«Нам надо понять почему так получилось для того, чтобы впредь не только в Хабаровском крае, но и по всей стране этого больше не повторялось. Вроде бы лагерь реестровый, его проверяли и все было нормально, но как тогда произошла трагедия. Сам факт проживания в палатках не является нарушением, если лагерь подготовлен», - заявил замминистра просвещения РФ Павел Зенькович.

По его словам, чтобы разобраться в причинах произошедшего, нужно восстановить всю цепочку организационных моментов. Зенькович уточнил у представителей Роспотребнадзора, знали ли в ведомстве о том, что при вместимости корпусов в 250 мест разрешение осень 2018 года было выдано на работу с 450 местами.

«Да, мы знали о палатках. В октябре лагерь проверяли перед выдачей разрешения. Затем в феврале сотрудники осматривали уже сам туркомплекс. Сейчас также проходит отдельная проверка», - ответила Татьяна Зайцева, глава управления Роспотреднадзора по региону.

После пожара на территории Солнечного района, где расположен горнолыжный комплекс «Холдоми», объявлен режим ЧС, передает DVHAB. Но несмотря на это и на рекомендации властей приостановить работу лагеря, в нем остаются 33 вожатых в 191 ребенок. Они находятся в стационарных корпусах, с ними работают психологи.

«Нахождение сейчас детей с морально травмированным персоналом мы считаем небезопасным. Поэтому рекомендуем приостановить лагерь», - заявила Ольга Олифер, директор Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Пожар произошел в палаточном лагере в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26. В них проживали 189 детей, четверо из них погибли. В Хабаровском крае объявлен траур. Первые похороны состоятся 25 июля.