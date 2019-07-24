В Шереметьево отказались делать курилки платными

Международный аэропорт Шереметьево в случае законодательного решения о возвращении комнат для курения собирается сделать их бесплатными. Об этом сообщается в пресс-релизе воздушной гавани, который поступил в распоряжение «Звезды».

«В случае положительного принятия Госдумой рассматриваемого изменения, АО “МАШ” выделит в "чистой зоне" соответствующие требованиям изолированные помещения. АО “МАШ” планирует указанную услугу пассажирам предоставлять на безвозмездной основе», - сказано в пресс-релизе.

В аэропорту рассказали, что они разработали концепцию и стандарты курительных комнат в «чистых зонах». По проекту, курительные комнаты должны быть изолированы от всех помещений, которые связаны с обслуживанием пассажиров, и должны быть оборудованы мощными вентиляционными системами.

В среду СМИ сообщили, что в аэропорты собираются вернуть курительные комнаты, но депутаты выступили с инициативой сделать их платными. Так, по словам первого заместителя председателя комитета по контролю и регламенту Государственной думы Олега Нилова, функционирование данных комнат можно назвать бизнесом, за который курильщики должны платить.

Запрет на курение в общественных местах был введен в 2013 году. Он действует на курение в культурных, учебных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в аэропорты, вокзалы, морские и речные порты (на расстоянии ближе 15 метров). Полный запрет работает для государственных органов, пляжей, детских площадок, помещений социальных служб и рабочих мест, которые находятся в помещении.

Шестнадцатого июля Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается вернуть места для курения в аэропорты.