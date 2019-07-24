Более 25 станций метро появится в Казани
Строительство объектов предусмотрено проектом нового Генплана города.
© Фото: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани
В Казани разрабатывают новый Генеральный план. Срок действия предыдущего истекает 1 января 2020 года.
Новый Генплан определит развитие города до 2035 года. В частности, разработана карта планируемого размещения электротранспорта. Согласно схеме, опубликованной на сайте мэрии города, в столице Татарстана появится 26 новых станций метро.
Общественные обсуждения по проекту завершатся 29 августа. Свои вопросы и предложения участники смогут оставить 29 июля - 1 августа. Планируется, что проект нового Генерального плана Казани примут к концу этого года.