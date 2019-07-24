Более 25 станций метро появится в Казани

Мальчику было не с кем играть в футбол на пляже, но тут появился Месси

Общественные обсуждения по проекту завершатся 29 августа. Свои вопросы и предложения участники смогут оставить 29 июля - 1 августа. Планируется, что проект нового Генерального плана Казани примут к концу этого года.

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